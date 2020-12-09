Самарец, тело которого нашли на козырьке подъезда в одних трусах, в своей смерти винит наркотики

Тело с козырька подъезда снимали спасатели
Фото: Предоставлено очевидцами
Днем 7 ноября в Самаре на козырьке подъезда жилого дома на ул.Стара-Загора обнаружили тело 38-летнего Владимира С. Чтобы спустить его оттуда на землю, пришлось вызывать спасателей с альпинистским снаряжением.
Сейчас следователи разбираются, что же случилось в тот день, однако самой вероятной версией произошедшего, по данным источников «КП-Самара» в силовых структурах, сейчас считают суицид.
- Мужчина предварительно разделся и прикрепил к животу записку, в которой обвиняет в своей смерти женщину из дома неподалеку, которая якобы распространяет наркотики, и ее сына, который якобы угрожал ранее погибшему, - говорит источник, осведомленный в ситуации.
В записке также указано, что мать погибшего неоднократно обращалась в полицию, однако подтверждений этому пока нет.
Уголовное дело пока не возбуждено, ведется предварительная проверка.
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