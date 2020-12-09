Министр транспорта Самарской области рассказал, как повлияет на бюджет передача автодорог в федеральную собственность

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин Фото: Правительство Самарской области

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин рассказал, на что повлияет передача региональных автодорог в федеральную собственность.

Напомним, что 7 декабря, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о передаче автомагистрали Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград, протяженностью 85,71 км в федеральную собственность, что в дальнейшем повлечет за собой обслуживание и ремонт данной автомагистрали за счет федерального бюджета. Инициатором данного мероприятия стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Практика передачи автодорог регионального значения в федеральную собственность началась в 2018 году. Росавтодор разработал программу, которая учитывает транспортные потребности России, отдельных регионов, возможности дорожного фонда страны, развитие экономики и транспортной инфраструктуры. В перечень дорог были включены наиболее крупные автомагистрали, -объяснил министр транспорта Иван Пивкин.

Изначально, в этот план входил только один региональный участок на автодороге Ульяновск - Димитровград – Самара, протяженностью 73,67 км, который был передан в федеральную собственность в июле этого года. Позднее, губернатор Дмитрий Азаров выступил с инициативой передать еще ряд автодорог, которые проходят через территорию Самарской области. Это участки дорог Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград - 85,71 км, автомобильная дорога обводная города Самары от "Урал" до Самара-Волгоград - 91, 16 км, обход села Красный Яр протяженностью 8,93 км и обход Сызрани с выходом на автодорогу Москва-Самара - 33,78 км. На данный момент почти 160 км участков дорог региональной сети переданы в федеральную собственность.

В настоящее время организована работа с Росавтодором по передаче прав и оформлению необходимых документов. Глава региона лично контролирует все этапы этого процесса.

- Передача самарских автодорог в федеральную собственность обеспечит условия для экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения. Что касается федерального обслуживания автомагистралей, то это существенно высвободит денежные средства регионального бюджета, - отметил Иван Пивкин.

Размер денежных средств, которые были запланированы на приведение в нормативное состояние автодорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", составит более 10 миллиардов рублей. Эти средства могут направить на дальнейшее развитие опорной сети дорог Самарской области.