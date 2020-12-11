Власти заложили в бюджет на 2021 год 185 млн рублей на решение проблем ЖК "Солнечный"

Дома были сданы в эксплуатацию всего несколько дней назад, но уже нуждаются в ремонте Фото: Александра БУДАЕВА

Самарские власти прислушались к жалобам жителей ЖК "Солнечный" под Тольятти, которые каждую зиму вынуждены выбирать: будет ли в кранах горячая вода или в батареях - отопление.

Напомним, поселок сдали в эксплуатацию всего несколько лет назад, однако оказалось, что застройщик допустил многочисленные нарушения, из-за чего крыши протекают, подвалы затапливает, канализация работает как-то странно, а по некоторым стенам уже пошли трещины.

Жилые дома, в которых живут тысячи людей стоят на земле, которая до сих пор принадлежит застройщику, из-за чего власти долгое время разводили руками: мол, территория частная, как мы чужие проблемы будем решать?

После публикаций в "КП-Самара" выход нашелся. В этом году в микрорайоне, который недавно присоединили к селу Подстепки, привели в порядок канализационную систему. В декабре в микрорайоне вышла из строя электрическая подстанция, из-за чего без света, воды и отопления остался весь ЖК. После этого сюда привезли новую подстанцию, плюс ввели в эксплуатацию еще одну - ее завезли задолго до этого, но никак не могли подключить.

Вчера Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции ЛДПР Александр Степанов сообщил в соцсетях:

- Сегодня Правительство Самарской области и Дума рассмотрели поправки фракции ЛДПР, почти все они учтены в ходе исполнения бюджета 2021 года. В том числе о предоставлении 185 млн рублей для проблемного микрорайона Солнечный.

По словам Степанова, деньги пойдут на разработку проектно-сметной документации, проведение изысканий по вопросам отопления, электро- и водоснабжения, плюс на поставку и монтаж котельной на 9 МВт, строительство сетей и теплотрасс до тепловых пунктов, а также ремонт внутридомовых инженерных систем и кровель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Целый микрорайон под Тольятти ночью остался без электричества, отопления и горячей воды

Все из-за электроподстанции, которая и так дышала на ладан, а рано утром решила "попрощаться с жизнью" (подробности)

Зловонные реки, непрочные берега: жители целого поселка под Тольятти медленно уходят под землю в домах-новостройках

Вместо подвала – земляная яма, полная воды, в квартирах - плесень, по стенам – трещины. ЖК «Солнечный» был сдан всего 5 лет назад, но уже медленно рассыпается (подробности)

Куда уходят деньги? Полиция возбудила уголовное дело из-за нарушений в ЖК «Солнечный» под Тольятти

35 млн рублей, которые местная управляющая компания собрала с жильцов, по каким-то причинам не дошли до энергетиков, силовики подозревают, что дело тут в мошенничестве (подробности)