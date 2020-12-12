В Самарскую область поставят 3641 единиц медицинского оборудования

Поликлиники области изменятся в лучшую сторону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период с 2021 по 2025 года в Самарской области реализуют государственную программу модернизации первичного звена здравоохранения. Благодаря этой программе в регионе построят 98 модульных зданий медицинского назначения: 73 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 офисов врачей общей практики, 8 врачебных амбулаторий и еще 5 клинико-диагностических отделений. Средства на эти цели поступят из федерального и областного бюджетов.

Так региональные власти обеспечат дооснащение лечебных учреждений медицинскими приборами, инвентарем и компьютерной техникой для рабочих мест. Кроме того в медучреждения региона за ближайшие пять лет поставят в общей сложности 3641 единицу оборудования, из них 485 устройств - для замены устаревшей техники. Среди нового оборудования - флюорографы, маммографы, аппараты КТ, МРТ и рентгеновские аппараты – в общей сложности 134 единицы. Также за счет средств регионального бюджета отремонтируют и подготовят здания к установке современного оборудования.

Также планируется оснастить медицинские организации автомобильным транспортом. Для этого закупят 639 автомобилей, отечественного производства.