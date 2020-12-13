Спасатели вывели из штолен 9 человек.

Туристы, которых спасли из задымленных Сокских штолен в Самаре утром 13 декабря, рассказали свою версию случившегося. По словам самарчанки Ольги, которая представилась одной из спасенных туристов, кто-то устроил поджог рядом со входом в штольни. Источник «КП-Самара» в оперативных структурах подтвердил, что девушка была в то утро среди спасенных.

- Никто не жарил там сосиски. Все мирно спали в лагере, когда кто-то возле входа устроил поджог, а потом вызвал спасателей, - рассказала туристка.

Слова Ольги о том, что люди спали, ранее подтверждали в ПСС Самарской области.

Другой турист, который также был среди спасенных, самарец Евгений также утверждает, что очаг возгорания был около входа.

- Спасателей мы не вызывали. Лагерь спал, очаг возгорания был около входа, в 1,5 км от лагеря тяга воздуха тащила дым наружу, - рассказал турист.

Напомним, спасатели вывели из штолен девять человек и собаку. К счастью, с ними все хорошо. Людей обнаружили только после второго захода в подземелья, всего в штольни спасатели спускались пять раз.