В Самарской области пока не будут блокировать социальные карты

Про соцкарты в Самарской области хотят спросить у каждого ветерана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Решение о блокировке транспортных карт для граждан старшего возраста в Самарской области будет принято после консультаций с ветеранами. Об этом глава региона Дмитрий Азаров заявил во время заседания оперативного штаба в понедельник, 14 декабря.

"Прошу провести дополнительную работу, позвонить каждому ветерану и узнать как соблюдают режим, какая есть потребность в передвижениях, как помогают родные и волонтеры?" - сказал губернатор.

В регионе действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. В связи с этим предполагалось заблокировать действия социальных карт. Ранее сообщалось, что денежные средства будут автоматически переведены на следующий месяц.

Дмитрий Азаров отметил, что блокировка соцкарт может привести к тому, что пожилые граждане не смогут доехать до магазинов за товарами первой необходимости и аптек. Губернатор поручил до пятницы проработать вопрос.

По данным на 14 декабря, в Самарской области выявлено 295 новых новых заразившихся коронавирусом. Всего заболели 26 219 человек, из них вылечились более 24-х тыс., умерли 500 заразившихся.