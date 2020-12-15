Весной 2021 года во Дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре начнут отделочные работы

Ледовая арена будет готова к осени 2021 года
Фото: Вячеслав СОРОКИН
Весной 2021 года строители приступят к отделочным работам в ледовом Дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре. Об этом журналистам во вторник, 15 декабря, рассказал главный инженер "Волгатрансстрой-9" Олег Малыгин.
Ледовая арена строится на месте прежнего Дворца спорта, здание которого было снесено как морально устаревшее. Новое здание начали строить в 2018-м году. В старом здании, построенном в 1966-м году, проводились соревнования по различным видам спорта и концерты. В 1967-м году там состоялся концерт Владимира Высоцкого, который впервые выступил перед многотысячной аудиторией. Не исключено, что в новом здании появится музей Высоцкого.
Отделочные работы начнут весной следующего года
Фото: Вячеслав СОРОКИН
Сейчас во Дворце полностью возведен каркас здания и необходимые металлоконструкции, сделана кровля здания, завершены фасадные работы. В зале, где появится главная ледовая площадка, идет монтаж холодильного оборудования, электроснабжения и освещения.
Во Дворце помимо основной арены обустроят еще две ледовые площадки, на которых можно будет заниматься хоккеем, фигурным катанием и керлингом.
Работы на новой арене идут по графику
Фото: Вячеслав СОРОКИН
Сдать в эксплуатацию новый Дворец спорта планируют к осени 2021 года.