Весной 2021 года во Дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре начнут отделочные работы

Ледовая арена будет готова к осени 2021 года Фото: Вячеслав СОРОКИН

Весной 2021 года строители приступят к отделочным работам в ледовом Дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре. Об этом журналистам во вторник, 15 декабря, рассказал главный инженер "Волгатрансстрой-9" Олег Малыгин.

Ледовая арена строится на месте прежнего Дворца спорта, здание которого было снесено как морально устаревшее. Новое здание начали строить в 2018-м году. В старом здании, построенном в 1966-м году, проводились соревнования по различным видам спорта и концерты. В 1967-м году там состоялся концерт Владимира Высоцкого, который впервые выступил перед многотысячной аудиторией. Не исключено, что в новом здании появится музей Высоцкого.

Отделочные работы начнут весной следующего года Фото: Вячеслав СОРОКИН

Сейчас во Дворце полностью возведен каркас здания и необходимые металлоконструкции, сделана кровля здания, завершены фасадные работы. В зале, где появится главная ледовая площадка, идет монтаж холодильного оборудования, электроснабжения и освещения.

Во Дворце помимо основной арены обустроят еще две ледовые площадки, на которых можно будет заниматься хоккеем, фигурным катанием и керлингом.

Работы на новой арене идут по графику Фото: Вячеслав СОРОКИН

Сдать в эксплуатацию новый Дворец спорта планируют к осени 2021 года.