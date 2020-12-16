В Самарской области продлили запрет на посещение подростками ТЦ без взрослых до 17 января

Подросткам по-прежнему нельзя одним ходить в торговые центры Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продлили действие запрета на посещение подростками торговых центров без сопровождения взрослых до 17 января. Об этом говорится в постановлении губернатора от 16 декабря.

Помимо этого, в торговых центрах на фуд-кортах теперь будут обслуживать только за столиками, чтобы избежать очередей у касс.

В регионе за прошедшие сутки впервые зарегистрировали более трехсот заразившихся коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 26 816 человек.

Ранее сообщалось, что ученикам 6-11 классов продлили онлайн-обучение. Также установили новые запреты для пожилых граждан, продлив им режим самоизоляции, и отменили корпоративы.