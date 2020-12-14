Школьникам Самарской области продлили онлайн-обучение до 29 декабря

Школьники продолжат учиться дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Онлайн-режим обучения для школьников старших классов в Самарской области продлен до 29 декабря. Об этом стало известно по итогам заседания оперштаба, которое прошло в понедельник, 14 декабря.

Сейчас на онлайн-обучении находятся школьники 6-11 классов. В обычном режиме продолжают учиться младшие школьники и ученики начального звена.

По данным на 14 декабря, в Самарской области выявлено 295 новых новых заразившихся коронавирусом. Всего заболели 26 219 человек, из них вылечились более 24-х тыс., умерли 500 заразившихся.

Также на оперштабе обсуждалась возможность блокировки социальных карт для граждан старше 65 лет.