Новый стадион в Тольятти, ситуация в Академии Коноплева и конфликт с чиновниками: КраСава взял интервью у владельца «Акрона»

Первый матч в ФНЛ тольяттинцы уже сыграли – уступили в Воронеже «Факелу» 0:1. Фото: с сайта ФК "Факел"

На YouTube-канале «КраСава» вышла новая серия. Экс-футболист «Крыльев Советов», а теперь известный блогер Евгений Савин взял интервью у владельца тольяттинского футбольного клуба «Акрон». Поговорили о чиновниках и палках в колеса, которые они вставляют, о деньгах, новом стадионе и амбициях команды. «КП-Самара» приводит конспект интервью.

О покупке иностранного клуба

Несколько лет назад хотели купить футбольный клуб в Прибалтике. Вели переговоры с футбольным клубом «Сконто» из Риги, он на тот момент был банкротом. Но увидели, сколько будет сложностей и сколько денег нужно будет влить, и отказались от этой идеи.

Кроме того, на каком-то этапе вели переговоры с [футбольным агентом Марко] Трабукки. Это клуб «Спартак-Юрмала». Не сошлись буквально в 100 тысячах долларов.

Пока мы для себя эту идею [покупка клуба за рубежом] оставили. Но не исключаю, что вернемся к ней. Для создания футбольной вертикали не исключаю приобретение какого-нибудь середнячка в Европе. Для того, чтобы игроки могли действительно развиваться.

О тольяттинских футболистах в «Акроне»

Мы не ставили особой задачи делать ставку на местных игроков, директор сам принял такое решение. В стране есть много игроков из Самарской области, которые играют в разных лигах, поэтому подсобрали их. В ПФЛ в команде было 17 воспитанников Самарской области.

Пока заявочная кампания идет, но уже точно 14 воспитанников школ Самарской области будут на контрактах в «Акроне» в ФНЛ.

Путь из любителей в ФНЛ «Акрон» преодолел за один сезон. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

О конфликте с федерацией футбола Самарской области

Мы выполнили все условия: лицензировали команду, дали все гарантии. А дальше руководитель федерации [Дмитрий Герасимов] не захотел подписывать письмо. В какой-то момент он от нас просто бегал, мы звонили в РФС, пытались решить этот вопрос через него, но не получилось. Был диалог с [президентом ПФЛ Андреем] Соколовым, он сказал, что есть регламент и без письма от федерации ничего сделать не может. Российская бюрократия - она же такая. Я очень удивился, почему так – частный клуб, есть деньги, хочет играть, но есть какие-то дурацкие правила, которые нельзя обойти. Зачастую какие-то околофутбольные специалисты решают судьбу клубов.

Об отношении с агентом Павлом Андреевым

Мы долго ждали какого-то решения от РФС, до исполкома оставалось несколько дней, мне пришлось подключиться к этому вопросу по полной программе. У нас с Павлом Андреевым есть общие знакомые. Я тогда позвонил многим, но получилось, что через общих друзей связался с Павлом, мы поговорили, он через какие-то свои связи дозвонился, попросил, я не знаю, что сделал. Но за день до исполкома появилось письмо за подписью руководителя Приволжской федерации господина Афанасьева о том, что он ходатайствует о допуске нашего клуба.

В футбол по блату не играют. Нас с Павлом [Андреевым] связывают рабочие отношение и не более того. Он хороший агент, у него есть профессиональные и качественные футболисты. Если будут ребята, которые будут нам нужны, не важно, кто будет их агентом, мы будем их рассматривать. У нас амбициозный клуб, мы хотим играть хорошо и решать серьезные задачи. Проходных футболистов в клубе точно не будет.

Домашние матчи «Акрон» проводит на стадионе в Жигулевске. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Об отношениях с «Ладой»

Когда мы только заявили свой футбольный клуб, отношения были достаточно нервными. Болельщики «Лады» писали гневные посты: «Один город – один клуб» и все такое. Сейчас все стихло, и «Лада» не впечатляет футбольными результатами: она на дне турнирной таблицы, а мы заняли первое место, перешли в другую лигу, делить нам больше нечего.

Что касается «Акрона», то у нас изначально была поставлена правильная система среди менеджмента, среди футболистов, удалось собрать правильных людей, правильную команду. Залог любого успеха – это люди.

Об Академии Коноплева

Было предложение – есть бюджет в 118 млн рублей на Академию. Я сказал, что я эти деньги буду тратить максимально корректно, максимально правильно, буду отчитываться перед областью за каждую копейку. При этом я сказал, что моя компания готова выделять к этому бюджету +50 млн рублей.

Я предлагал оставить бюджетное финансирование, но за эти 170 млн сделать из футбольной школы конфетку: построю поля, отремонтирую общежитие. Более того, я весь прошлый год жил Академией, объездил около 7-8 европейских академий, перенимал опыт. У нас несколько раз приезжали итальянцы, французы, функционеры «Милана». Все рухнуло, потому что господин Шляхтин [министр спорта Самарской области] не захотел, наверное.

Год я ездил на совещания, но постоянно ставились какие-то препоны. В итоге последний их аргумент свелся к тому, что я якобы выращу футболистов и не отдам их в «Крылья Советов», а заберу их в свою команду или продам и заработаю большие деньги. Я им сказал: «Вы с 2012 года управляете Академией, почему за 8 лет управления не выросло ни одного чемпиона, ни одно футболиста высокого уровня?». Есть ребята, которые играют в ПФЛ и ФНЛ, но это не топ-уровень.

Я тогда сказал, что не собираюсь на этом зарабатывать и класть деньги в карман, у нас другой бизнес и мы зарабатываем на другом. Деньги с продаж игроков поступали бы в Академию. Задача была сделать футбольную школу безубыточной, чтобы могла существовать на деньги от продажи игроков.

Спорт в области убит напрочь. Он никак не развивается, а если что-то развивается, то это не благодаря, а вопреки. Человек [министр спорта Самарской области] точно не заточен под развитие спорта в регионе. Даже на примере нашего клуба. Команда вышла из КФК [первенство любительских команд] в ПФЛ, потом из ПФЛ в ФНЛ. Мы не видели ни одного поздравительного письма от министерства спорта Самарской области, про то, чтобы посещать какой-то матч – это вообще не обсуждается. Наверное, хотя бы позвонить и поздравить – это минимум, что он должен был сделать. Мне слова благодарности не нужны были, но человек отвечает за спорт в Самарской области.

О газоне в Академии Коноплева

Был газон, который нужно было постелить, появилась смета на 8 млн 800 тысяч рублей. Я сказал директору Академии, что, на мой взгляд, это слишком большая смета. Отдал ее своим строителям, которые занимаются строительством спортсооружений. Получил от них предложение на 5 млн 500 тысяч рублей.

Тогда я сказал директору Академии, чтобы он съездил в министерство спорта, чтобы сказать, что можно поручить другими строителям и это будет дешевле. На что мне сказали, что строители аккредитованы: или эти или никто. Пришлось пригласить к себе строителей, объяснить им популярно, что за 8 млн 800 тысяч им поле построить не удастся. Строители тогда дали смету на дополнительные работы на больше чем 2 млн рублей. Там помимо перестилки поля нужно было сделать дорожки, отремонтировать козырьки, покрасить мачты – сделать какие-то допработы на эти деньги.

О «Сызрани-2003»

Клуб сейчас есть, он играет в КФК. Почему прекратил существование как профессиональный? Потому что, наверное, владелец не смог победить систему, он что-то делал, а потом плюнул и махнул рукой. Он содержит команду в КФК, делает что-то для сызранских любителей футбола, но не более того.

Максим Симонов, президент ФК «Сызрань-2003».

- Тяжело все тащить одному. Нас поддерживало правительство Самарской области, но все это проходило очень тяжело, все время будто дают деньги не на футбол, а лично мне. В системе клуба занимаются около 400 детей, есть все возраста. Мы всегда говорим, что деньги идут не на развлечения, а на формирование спортивной культуры.

За все время я потратил на «Сызрань-2003» около 200 млн. Мы построили в городе стадион, сформировали футбольную культуру. Когда мы начинали, все было на нуле.

Когда в Сызрань приезжал «Ростов», люди с 4 утра занимали очереди, чтобы попасть на стадион. Когда мы их обыграли 3:0 и тренер «Ростова» подал в отставку… Эти эмоции не купить. Приятно, когда ты можешь доказать, что не все решают деньги. Но на длинной дистанции без денег трудно.

Когда мы играли с «Крыльями», многие говорили, что игра равная. У нас бюджет около 40 млн, а у них 1,5-2 млрд. Тогда мы ждали, что нашим опытом заинтересуются, нас поддержат. А вместо этого начинается какая-то аллергия на такие клубы, как «Акрон», «Сызрань-2003».

Я считают, что государственного финансирования в клубе должно быть не больше 50%. Тогда будет какой-то эффект.

В ПФЛ у тольяттинского клуба был далеко не самый большой бюджет, но он победил в группе «Урал-Приволжье». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

О деньгах в «Акроне»

Я надеюсь, что мы, как и когда-то «Краснодар», находимся в самом начале большого пути. Бюджет нашего клуба на этот сезон – 120 млн рублей. Это, наверно, минимальный бюджет для ФНЛ. Мы попробуем в этом сезоне делать результат с этими деньгами.

Плюс готовы вкладывать в Академию Коноплева от 50 до 100 млн рублей в год. Детский спорт – это то, что мне интересно.

В следующем году планируем также заявить команду в ПФЛ. Это будет совместный проект с командой «Сызрань-2003». Пока бюджет не обсуждался, но, думаю, что наши инвестиции будут на уровне 15-20 млн в год, не больше.

Речь о зарабатывании денег на футболе не идет. Только о компенсации части затрат от спонсорских вложений. Мы планируем найти команде титульного спонсора и за счет этих денег отбить часть затрат.

О новом стадионе в Тольятти

Сейчас мы рассматриваем несколько проектов. Проект, который нравится мне, стоит 20 млн евро. На эти деньги в Финляндии построили 10-тысячный стадион. Я думаю, что в России мы построим его, скорее всего, за меньшие деньги или, как минимум, этот бюджет точно не превысим.

Возможно, именно такая арена появится на месте стадиона «Торпедо» в Тольятти. Фото: скриншот с видео

О стадионе в Жигулевске

В Тольятти всего одна арена, которая аккредитована и может принимать матчи ПФЛ, это стадион «Торпедо». Домашний стадион «Лады». Мы и сами не очень-то хотели там играть. У арены есть своя аура – это домашний стадион соперника. Руководство клуба решило перебраться в Жигулевск, который в 20 км от Тольятти и где есть современная арена «Кристалл».

Нам пришлось немного потратиться на организацию, но люди здесь полюбили футбол, стали ходить на него. Часто были такие моменты, что мест на трибунах не хватало.

О личных целях

Мы живем в России. Я люблю футбол. Хочется сделать что-то не только для себя или своей семьи. Чтобы жизнь прошла не просто так.

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