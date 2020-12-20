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Школьникам в Самаре пока не стали продлевать зимние каникулы

Дети будут отдыхать 12 дней
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Дети уйдут на каникулы 28 декабря

Дети уйдут на каникулы 28 декабря

Стали известны точные даты зимних каникул для школьников в Самаре 2020/2021. Последним учебным днем станет 25-26 декабря (в зависимости от того, пять или шесть дней обычно учатся ребята). А вот с 28 декабря все уходят на каникулы.

Продлятся зимние каникулы в школах в Самаре до 10 января. Это стандартная рекомендованная министерством образования России длительность каникул, в школу ученики пойдут, как только закончатся новогодние праздники.

Впрочем, окончательное решение еще не принято. Напомним, что пока очно учатся только 1-5 классы, все остальные получают образование дистанционно. Если эпидемиологическая ситуация станет проще, то за парты вернут всех ребят. Сейчас же решение ни о продлении каникул, ни о продлении дистанционки не принято. В Калининградской области, например, отдых школьников решили продлить до 17 января. В Самарской области до 17 января продлен запрет о нахождении школьников на территории ТЦ.

Напоминаем также, что с 16 декабря в регионе действуют новы ограничения, в первую очередь они касаются пожилых граждан и новогодних корпоративов.