Госкорпорация «Роскосмос» подала иск в отношении РКЦ «Прогресс» на 4,7 млрд рублей. Соответствующий иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы.Иск поступил 24 декабря. Основания исковых требований не указываются.Ранее «Роскосмос» нашел среди подрядчиков компанию, которая поставляла бракованные детали для производства ракет-носителей «Союз-2». Бракованные детали нашли в семи «Союзах», некачественной оказалась партия клапанов двигателей первой ступени ракеты.РКЦ «Прогресс» попал в санкционный список Министерства торговли США, о чем категорично высказался глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.АО «РКЦ «Прогресс» является одним из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. Компания разрабатывает и производит ракеты-носители среднего класса и автоматические космические аппараты.