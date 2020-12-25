В Самарской области больных коронавирусом уже начали лечить переливанием плазмы крови с антителами. Как рассказывал министр здравоохранения Армен Бенян, первые подготовительные работы уже проведены. Медики региона отработали технологию, заготовкой плазмы по показаниям занимаются на станции переливания крови. Эту информацию депутату Михаилу Матвееву подтвердили в правительстве Самарской области - в ответ на депутатский запрос.- Этот компонент крови планируют переливать пациентам, которые находятся на лечении в стационарах. На станции переливания крови будет организована заготовка плазмы. Эту методику планируют внедрить в госпиталях региона, - отметили в правительстве.До этого Армен Бенян отметил, что стать донорами могут те люди, у которых достаточный титр антител в крови. Таких реципиентов приглашают для донации плазмы отдельно. Действуют те же ограничения, что и для доноров в целом. В министерстве здравоохранения России объяснили, что это - достаточно хороший и рекомендованный способ для лечения людей с тяжелой формой коронавируса.