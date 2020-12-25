В эту пятницу, 25 декабря в Красноглинском районе Самары были задержаны двое мужчин, которые на автомобиле ехали в Самару из Крыма с десятью килограммами наркотиков. Как выяснилось, в машине находились депутат и адвокат из республики Крым.Во время досмотра на посту ДПС, в салоне автомобиля было найдено 10 килограмм амфетамина.Как рассказали КП-Самара собственные источники в правоохранительных органах, арест крымского политика и его попутчика назначено на завтра, 26 декабря.Напомним, что недавно в Самаре прогремел случай с местным депутатом, который прятал в своей квартире более 300 грамм «синтетики».