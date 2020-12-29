В Самаре пассажиров трамвая №5 поздравили с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка, а также аниматоры в костюмах символов уходящего и наступающего года - крысы и быка.Поздравляли пассажиров трамвая \\"Новогоднего маршрута\\", которым управляет Снегурочка. Состав курсирует по городу уже вторую неделю.Некоторые пассажиры поначалу смущались, но потом с удовольствием фотографировались со сказочными персонажами. Особенно радовались, когда получали символические подарки.Дед Мороз со Снегурочкой поздравили всех с наступающими праздниками, посоветовали не забывать о безопасности и высказали добрые пожелания.Ранее Дед Мороз оценил уборку улиц в Самаре.