Опубликована новая статистика распространения коронавируса в Самарской области 31 декабря 2020 года. За сутки прибавилось 304 заболевших, число зараженных с начала пандемии составило 31 401 человек.Еще 14 человек скончались - число жертв коронавируса в Самарской области к концу года достигло 606.Есть и хорошие новости - 318 человек поправились, их выписали домой и Новый год они встретят спокойно, вместе с родными.Кстати, эксперты рассказали жителям региона, каким должен быть новогодний стол для тех, кто перенес коронавирус.