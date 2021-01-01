В Самаре пожарные 1 января 2021 года выезжали в торговый центр «Мега» из-за срабатывания там пожарной сигнализации. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самаркой области.Сообщение в МЧС поступило в 11:21. Прибывшие на место пожарные установили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на техническом этаже.В результате случившегося погибших и пострадавших не было, эвакуация не проводилась. 1 января «Мега» работают с 14:00. Ранее стало известно, как будут работать торговые центры в новогодние каникулы.В Самаре 1 января произошел крупный пожар на территории Самарского подшипникового завода, где погиб один человек.