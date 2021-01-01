Крупные торговые центры опубликовали расписание работы на новогодние каникулы.«Амбар» в первый день года начнет работать в 12 часов. При этом «Ашан» 1 января будет закрыт. Со 2 января торговый центр открывается в 10 утра.«Мега» сегодня открывается в 14:00, также, как и Икея. С завтрашнего дня все возвращается в прежний режим.«Космопорт» сегодня закрыт, но с 12 часов можно прийти в рестораны и кино. Со 2 января торговый центр возвращается к обычному режиму работы.«Парк Хаус» в первый день года тоже отдыхает, но с 13:00 можно прийти в «Перекресток», с 12:00 – на фуд-корт, а с 10:00 – в кино. Со 2 января все будет работать, как обычно.В «Мегасити» с 12:00 сегодня работает «Карусель» и кинотеатр, все остальное откроется завтра в 10 часов.В «Авроре» фуд-корт начинает работать с 12 часов, магазины – с 15:00.В «Гудке» с 10 часов работает «Лента», а с 12:00 – кинотеатр. Магазины откроются завтра в обычном режиме.«Вива Лэнд» сегодня не работает, а откроется только завтра.В ТРК «Московском» 1 января с 10 часов работает кинотеатр, с 15 часов открывается океанариум. Со второго числа работа торговый центр работает в прежнем режиме.Напомним, в Самарской области в торговых центрах действуют ограничения. Подросткам запрещено посещать их без сопровождения взрослых, на фуд-кортах обслуживают только за столиками, кроме того, в магазины пускают меньше людей.