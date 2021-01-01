Жителям Самарской области, проходящим вакцинацию от коронавируса, рекомендуют не употреблять алкогольных напитков в новогодние праздники.Как рассказал руководитель управления социально-значимой и высокотехнологичной медицинской помощи самарского минздрава Илья Сиротко, в регионе сейчас порядка 4 тыс. граждан, у которых вторая вакцинация приходится на праздники.В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы при условии получении пациентом второй дозы. Вторую дозу необходимо получить спустя 21 день после первой.Сиротко отметил, что в период между первой и второй дозой не рекомендуется употреблять алкоголь.По данным на 1 января, в Самарской области 31 704 заразившихся коронавирусом, из них вылечились 29 316 человек, умерли 618.В январе и феврале в регион доставят порядка 140 тыс. доз вакцин. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно.