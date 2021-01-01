Жителям Самарской области рекомендуют обращаться к врачам в случае, если на новогодние праздники приняли излишнее количество спиртного во время застолья.Как рассказал руководитель управления социально-значимой высокотехнологичной медицинской помощи самарского минздрава Илья Сиротко, есть определенные параметры выпитых и выделенных жидкостей, и лучше, если за этим будет следить медработник. «В любом случае надо обратиться к медицинскому работнику и не заниматься самолечением», - сказал Сиротко, отметив, что лучше и правильнее обратиться в скорую помощь или наркологический диспансер, где в преддверии праздников проводилась специальная подготовка.Кроме того, Сиротко рассказал, что вовсе не рекомендуется употреблять алкоголь гражданам, проходящим вакцинацию от коронавируса.