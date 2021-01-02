Депутат Госдумы Александр Хинштейн провел совещание с с директором макрорегиона Волга-УФПС Самарской области АО «Почта России» Александром Вакуленко и ректором «Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики» (ПГУТИ) Дмитрием Мишиным. На совещании обсудили возможность создания на базе самарского «вуза связи» отраслевых кафедр для «Почты России» и «Ростелекома».Инициатором такого предложения выступил самарский депутат Александр Хинштейн, который ранее выступил против реорганизации профильных вузов Россвязи. Депутат уверен, что региональная отрасль связи должна максимально эффективно использовать ресурсы ПГУТИ.- Мы отстояли ПГУТИ от оптимизации для того, чтобы он развивался. Сегодня почтовая связь объективно нуждается в дополнительных образовательных программах. На базе ПГУТИ совершенно реалистично создать кафедру, которая займется подготовкой кадров именно для почтовой отрасли. Аналогичную проработку мы начали с компанией «Ростелеком» о создании их отраслевой кафедры на базе ПГУТИ, — прокомментировал Александр Хинштейн.Участники заседания поддержали идею создания профильной кафедры. В ближайшее время будет проработана аргументация и алгоритм создания кафедры на базе самарского вуза. Александр Хинштейн пообещал, в свою очередь, обсудить этот вопрос с главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым.