Вечером в субботу, 2 января, в Тольятти произошло ЧП. Загорелась квартира в Центрального районе города на улице Горького. Сообщение поступило около 8 часов вечера.Пожару был присвоен ранг «1 Бис». На место оперативно выехали пожарные. По прибытию специалисты выяснили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электрощитка на лестничной площадке. После этого произошло возгорание в квартире. Огонь охватил 3 квадратных метра. Его удалось быстро потушить. Тем не менее, в целях безопасности из дома было эвакуировано 8 человек. О псотрадавших ничего не сообщается. Пожар был потушен в 20:21.