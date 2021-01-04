Ремонт здания самарского театра драмы начнется в этом году. До конца прошлого года должны были утвердить всю проектную и сметную документацию. Ранее сообщалось, что есть несколько вариантов того, как будет выглядеть обновленный драмтеатр. Первый из них – консервативный. Это значит, что все оставят в существующем виде, а здание просто приведут в порядок. При этом эксперты отмечали, что такое развитие событий будет довольно скучным.Среди предложений звучал вариант с тем, чтобы часть этажей театра разместить под землей. Таким образом, количество этажей может увеличиться с пяти до семи или восьми, а количество мест может вырасти с 702 до 780. На 12-метровой глубине могут расположить малую сцену.Подробнее о том, как может выглядеть театр драмы в Самаре, читайте на сайте samara.kp.ru.