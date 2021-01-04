В оперативном штабе Самарской области рассказали, где и как заболели коронавирусом еще 298 человек, у которых COVID-19 подтвердился за прошедшие сутки. Неожиданно в лидеры антирейтинга вырвался Тольятти. Там 117 новых случаев. В Самаре 82 заразившихся.Следом расположились Сызрань (24), Красноярский район (16), Отрадный (14), Кинель-Черкасский район (6) и т.д.Большая часть новых случаев – жители региона, у которых уже есть диагноз ОРВИ и внебольничная пневмония, а тест на ковид оказался положительным. Таких 256 человек. Еще у 42 жителей области коронавирус себя никак не проявлял, они просто решили провериться.Напомним, в регионе за прошедшие сутки скончались еще пять пациентов с COVID-19. Таким образом, с начала года зафиксировали уже 40 смертей среди людей с коронавирусом.