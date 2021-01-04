В ковид-госпиталях Самарской области лечатся 4,5 тысячи человек с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него. Еще 17 тысяч жителей региона находятся на амбулаторном лечении. Такие цифры привел министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.- На сегодняшний день свободно около 34% коечного фонда, - уточнили в пресс-службе правительства региона. - Задействован и санаторно-курортный фонд – 4 санатория.При этом продолжается вакцинация. От коронавируса привили 3922 человека. К концу этой недели ждут очередной транш вакцины от COVID-19.- Законтрактованы все средства, предназначенные для закупки лекарств: 60 млн из регионального бюджета и 185,6 млн из федерального, сформированы запасы препаратов на складе для обеспечения пациентов в праздничные дни, - уверяют власти.Напомним, за предыдущие сутки по состоянию на 4 января 2021 года в Самарской области зафиксировали 298 новых случаев COVID-19. Впервые с 15 декабря это число ниже 300. Однако, отмечают в правительстве, расслабляться еще рано.