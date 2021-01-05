В Тольятти еще один человек пострадал после спуска с горы на тюбинге. На этот раз помощь медиков потребовалась 27-летней девушке. Эвакуировать из леса пострадавшую пришлось спасателям.- Первая медицинская помощь в лесу, два километра на снегоходе до врачей. Очередной раз призываю - воздержитесь кататься на «таблетках» в темное время суток. Это опасно! За Макдаком (3Б квартал) есть два спуска. Первый, безопасный, практически сразу при заходе в лес. Второй, в двух километрах, в глубине леса – опасная зона - крутой спуск с массивными деревьями. Там обычно и происходят несчастные случаи, чаще всего в тёмное время суток, - в очередной раз предостерег жителей и гостей города руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.Напомним, 3 января тольяттинские спасатели уже эвакуировали двух молодых людей - 22-летнего парня и 26-летнюю девушку, из леса. Они врезались в дерево, когда катались на тюбинге. Произошло это как раз в двух километрах от 3Б квартала.