В Самаре начались рождественские богослужения. Первое пандемийное Рождество выдалось не слишком веселым. Власти не стали пускать к храмам транспорт, попросив верующих наблюдать за службой онлайн в сети или по ТВ. Но все же нашлось много желающих увидеть все воочию. По сравнению с пасхальными богослужениями в карантин в апреле, в этот раз все было достаточно спокойно. Разметка была не столь явной, полиция гостей храма без масок не трогала. Центральная служба прошла в Софийском соборе. Ее отслужил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.Люди сначала стояли в храме поодаль друг от друга, стараясь держать дистанцию, но к целованию иконы сбились в плотную очередь, в которой уже было достаточно много людей без масок. Правда, после каждого соприкасания человеческих губ с холстом стоявший рядом служка протирал стекло иконы салфеткой. Впрочем, никакие пандемийные требования особо гостей храма не беспокоили, хотя некоторые верующие к целованию подходили в масках - их тоже никто не ругал.Ранее губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Рождеством из маленькой деревенской церкви. А врачи накануне призывали всех остаться дома и пообщаться с Богом с помощью молитвы.