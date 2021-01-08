В Самарской области смертность за 11 месяцев выросла достаточно серьезно. Если в 2019 году за этот период скончались 38,6 тыс человек, то в 2020 году на 8422 человека больше. В ноябре избыточная смертность составила 2666 человек - это на пару сотен больше, чем в октябре. Также известно, что в ноябре с причиной смерти \\"Коронавирус\\" умерли 202 человека.Интересно, что сильно отличаться число смертей месяц к месяцу стало летом, а в серьезный отрыв это количество ушло именно осенью. Мы уже рассказывали об этом подробнее, проведя анализ информации, представляемой Росстатом.С большой долей вероятности в таком росте смертности виноват и коронавирус - пусть не прямо, но косвенно. Во-первых, в официальную статистику попадают только пациенты с лабораторно подтвержденным диагнозом, во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов и смертность от посткоронавирусных осложнений.В целом естественная убыль населения в первые 11 месяцев 2020 года составила -21582 человека, это в два раза больше, чем в 2019 году. Рождаемость тоже снизилась - на 1880 новорожденных появилось на свет меньше.