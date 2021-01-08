8 января, в своем официальном блоге в социальных сетях губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что с понедельника, 11 января, самарские школьники вернуться за парты в родные школы. Ранее в департаменте образования предположили, что уже после каникул ученики могут учиться очно, так как эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась.- Мы посоветовались с Роспотребнадзором и министерством здравоохранения и приняли решение, что с 11 января все ученики Самарской области выходят учиться очно, - сообщил глава региона в своем Инстаграм.Также губернатор рассказал, что в первые дни нового 2021 года не останавливалась работа областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.- За дни новогодних каникул им зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и пневмонией по региону. Кроме того, отмечается положительная динамика по COVID-19, в результате чего снижается нагрузка на коечный фонд: сейчас свободно 34% койкомест, отведенных для лечения больных коронавирусом или с подозрением на новую инфекцию, -добавил Дмитрий Азаров.Благодаря самоотверженному труду врачей, спецслужб, оперштаба и волонтеров, а также благодаря сознательности жителей региона, эпидемиологическая ситуация в Самарской области улучшается, в связи с этим, долгожданное для всех самарских родителей было принято окончательно – с 11 января все школьники учатся очно.Стоит отметить, что другие ограничительные меры в регионе продолжают действовать. Необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Также для жителей 65+ действует режим самоизоляции.