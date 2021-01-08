В департаменте образования Самарской области рассказали, как будет организовано обучение в школах региона после длительного дистанционного обучения у 6-11 классов.Самарские школьники старших классов вновь возвращаются в родные школьные стены после длительного обучения на «удалёнке». Напомним, что старшие классы перешли на дистанционное обучение еще в ноябре 2020 года, сразу же после продленных осенних каникул. Начальная школа, с 1 по 5 классы, продолжали учиться очно.8 января, губернатор Самарской области поддержал инициативу о выходе на очное обучение всех школьников региона после зимних каникул, то есть с 11 января.В департаменте образования рассказали, что за день до начала новой четверти, все школьные помещения и школьные автобусы будут обработаны по санитарным требованиям.Кроме того, чиновники отметили, что организация очного обучения будет проводиться с соблюдением некоторых правил. Например, вход в образовательное учреждение будет только по пропускам, а передвижение детей по коридорам будет ограничено. Таким образом, к каждому классу будет прикреплено помещение, куда будут приходить учителя разных дисциплин.