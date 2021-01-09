Самарский видеоблогер Евгений Щекин поделился с подписчиками новым роликом. Он снял с высоты местность за ТЦ \\"Metro\\" на 19 километре Московского шоссе. Напомним, что там планируют построить микрорайон с многоэтажками.Строительство планируют начать на территории бывшей военной части № 94. Первоначальный проект по обустройству этой территории разработали еще в 2016 году, в 2020 в него поручили внести изменения.Согласно опубликованной в сети документации, в жилом комплексе возведут семь высоток. Общая площадь застраиваемого участка - 12,3 га. К 2025 году СОФЖИ намерены построить по указанному адресу свыше 100 тысяч квадратных метров жилья. В проекте, который еще дорабатывается - школа на 550 человек, парковки, детский сад, банк, супермаркеты и аптеки.