Министр образования Самарской области Виктор Акопьян обратился к родителям в связи с возвращением детей в школы для очного обучения. Напомним, что решение об окончании дистанционного обучения было принято в связи с нормализацией эпидемиологической обстановки. Однако министр объяснил, что в школах будут соблюдаться все противоэпидемиологические требования. Все дети будут заходить в школу с разных входов, им будут измерять температуру, За каждым классом, как и в начале учебного года, будет закреплен свой кабинет.- Мы просим родителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не пренебрегать рекомендациями врачей, при малейших признаках простуды оставлять детей дома. Только сообща, соблюдая все санитарные требования, нам удастся в кратчайшие сроки справиться с распространением респираторных инфекций и вернуться к привычному образу жизни, - отметил Виктор Акопьян.Также в ведомстве отметили, что в школах будет проводиться постоянная уборка и обработка помещений антисептическими материалами. Обрабатывать будут не только классы, но и школьные автобусы.