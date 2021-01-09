9 января 2021 года стало известно, что коронавирус в Самарской области выявили еще у 283 человек. Наибольшее количество инфицированных медики зафиксировали в региональной столице.- В Самаре за сутки нашли 108 заболевших. 89 пациентов прибавилось в Тольятти. Также в тройке Красноярский район - там covid-19 подтвердился у 13 местных жителей, - сообщают в оперативном штабе.В остальных муниципалитетах число инфицированных не превышает 10. Добавим, что 243 человека обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. У 40 новых заболевших не было никаких клинических проявлений. Общее количество заболевших коронавирусом в Самарской области с начала пандемии - 34043.