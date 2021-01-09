9 января 2021 года футболисты и тренеры \\"Крыльев Советов\\" встретились в Москве и отправились дневным рейсом в Турцию. Там команде предстоит провести первый тренировочный сбор.Как сообщает пресс-служба клуба, наставник \\"КС\\" Игорь Осинькин и его штаб взяли в Анталию 25 футболистов. Новых имен среди них нет: Евгений Фролов, Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Сергей Божин, Дмитрий Комбаров, Юрий Горшков, Роман Ежов, Данила Смирнов, Денис Якуба, Мехди Зеффан, Владислав Тюрин, Максим Витюгов, Александр Гацкан, Дмитрий Кабутов, Степан Шерстнев, Бахадур Соколов, Владислав Сарвели, Антон Зиньковский, Дмитрий Цыпченко, Максим Канунников, Егор Голенков, Иван Сергеев.Полузащитник Сафаа Хади находится в расположении сборной Ирака. Максим Карпов и Раду Гынсарь продолжают восстанавливаться от травм.Добавим, что в рамках первого сбора \\"Крылья\\" планируют сыграть три контрольных матча. 18 января со \\"Спартаком\\" из сербской Суботицы, 19 января с песчанокопской \\"Чайкой\\" и 21 января со \\"Славией\\" из Софии. Подробнее о соперниках читайте в материале \\"КП-Самара\\".