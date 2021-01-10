С 11 января в Самарской области в школы на очную форму обучения выходят все ученики - с 1 по 11 классы. Родители уже разделились на 2 лагеря: одни рады распрощаться с \\"дистанционкой\\", другие боятся, что ребенок в школе заболеет коронавирусом и притащит заразу в дом:- По статистике школьники болеют коронавирусом крайне редко,- отвечают обеспокоенным родителям специалисты минобразования. - В настоящее время эпидемиологическая обстановка в регионе позволяет нам обучать детей очно.Однако в ведомстве уже предупредили за здоровьем учеников следить будут строго. Тем более, что с 1 января вступили в силу новые санитарные правила, которые предписывают отстранять от занятий- После перенесенного заболевания, вне зависимости от продолжительности болезни, дети допускаются к посещению занятий в школе при наличии медицинского заключения (мед. справки), - поясняют в министерстве образования региона.Что касается детских садов, то 11 января дети туда прийти могут без дополнительных медобследований - на месте детвору осматривать будет медсестра.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Самарские ученики с 11 января пойдут в школуОб этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (подробности)