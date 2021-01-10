Завтра, 11 января стартует первая рабочая неделя нового года, а Самарскую область буквально заметает снегом. На улицы вышли сотни дворников и спецтехники, однако и метель не сдается.Глава региона Дмитрий Азаров сегодня провел совещание по видеоконференцсвязи с представителями МЧС, минтранса и главами муниципалитетов. Последним губернатор напомнил: расчистка улиц от снега, дворов от сугробов и крыш от наледи - под их персональной ответственностью. Именно главы городов должны проверять, насколько тщательно управляющие компании и ТСЖ выполняют свои обязанности. Практически каждую зиму в регионе бывают ЧП: при потеплении на головы прохожих летят сугробы и наледь с крыш жилых домов. Чтобы такое не происходило, убирать последствия снегопадов нужно оперативно и тщательно.За минувшие сутки в Самарской области в разных районах выпало от 55% до 77% месячной нормы осадков. Однако о непогоде синоптики предупреждали заранее, а потом коммунальщики должны были к ней подготовиться. Особенно важно расчистить дворы и дороги в преддверии первой рабочей недели - иначе Самара рискует встать в многокилометровые пробки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Самару от снегопадов расчищают сотни дворниковМетеорологи, тем временем, обещают еще до 20 мм снега за сутки (подробности)