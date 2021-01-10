В Самарской области за сутки выявили 280 случаев подтвержденного COVID-19. 92 из них - в Самаре, 72 - в Тольятти. Далее сразу два района показывают быстрое увеличения числа заболевших: 22 за сутки в Кинель-Черкасском районе и 18 - в Красноярском районе. С чем это связано, власти и медики пока не поясняют.Также новые заболевшие зафиксированы в Сызрани (13 за сутки), Волжском районе (10 человек), в городе Отрадном и Елховском районе - по 8 случаев, в Жигулевске - 5, в Похвистнево, Чапаевске, Челно-Вершинском и Борском районах - по 4, в Безенчукском районе - 3, в Новокуйбышевске, Октябрьске, Исаклинском и Шенталинском районах - по два, в Кинеле, Богатовском, Кошкинском, Похвистневском и Сергиевском районах - по одному новому случаю ковида.Как сообщает оперативный штаб, более 85% заболевших (240 из 280 человек) поступили в больницу с первоначальными диагнозами \\"внебольничная пневмония\\" и ОРВИ, коронавирус у них был диагностирован позднее. Еще 40 подтвержденных случаев COVID-19 - это анализы, взятые при профилактическом осмотре у людей, которые никаких симптомов не имели.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:12 умерших за сутки: свежая статистика по коронавирусу в Самарской областиОбщее число заболевших ковидом в регионе перевалило за 34 тысячи случаев (подробности)