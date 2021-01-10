Самарская область готовится к началу первой в этом году рабочей недели. Чтобы она не началась с пробок, коммунальщикам нужно максимально быстро расчистить дороги, дворы и вывезти снег за пределы города. Сегодня глава региона Дмитрий Азаров напомнил главам муниципалитетов о том, что они лично отвечают за качество расчистки улиц.После этого на местах прошли оперативные совещания, на улицы вывели дополнительную технику, а чиновники провели рейды. В итоге глава Сызрани Николай Лядин отрапортовал, что у них в городе все под контролем:- Территория рядом с объектами здравоохранения и социального назначения очищается. Больших проблем нет, - говорит Николай Лядин. - Да, жители обращаются по поводу очистки дворов и тротуаров, управляющие компании и МБУ \\"Благоустройство\\" сразу реагируют. Все службы работают в повышенном режиме, на улицы выведено порядка 36 единиц техники.А вот чиновники в Самаре и Тольятти признают: снега много, техники мало, есть вероятность, что везде не успеть. Глава Тольятти Сергей Анташев просил коммерсантов, у которых есть своя снегоуборочная техника, быстро и тщательно очистить не только свою, но и прилегающую территорию. А глава Самары Елена Лапушкина пошла дальше и взяла у городских предприятий технику \\"взаймы\\" для расчистки Самары от снега.Работать планируют всю ночь. В приоритете - дороги, по которым ездит общественный транспорт, дороги к больницам, школам, детским садам, подразделениям пенсионного фонда и прочим соцучреждениям. Результаты трудов коммунальщиков самарцам предстоит оценить в понедельник по пути на работу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ответите лично: губернатор поручил главам городов проконтролировать уборку улиц перед началом рабочей неделиОсобое внимание - очистке крыш от сугробов (подробности)