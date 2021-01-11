29 декабря 2020 года, полицейским Октябрьского района Самары поступило сообщение, что на спуске Лейтенанта Шмидта неизвестный мужчина провалился под лёд на Волге. Как рассказали КП-Самара в следственном комитете, по предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался перейти реку.На месте ЧП работали сотрудники правоохранительных органов, помощь в извлечении трупа изо льда оказывали спасатели. В настоящее время проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины, а также устанавливается личность погибшего.Напомним, что за пару дней до этого, в Приволжском районе Самарской области под лед провалился рыбак. По предварительным данным, мужчина в темноте сбился с дороги и провалился в промоину на Волге. Его тело извлекали водолазы-спасатели региональной спасательной службы.