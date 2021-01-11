В эти выходные на Самару обрушился сильный снегопад. В некоторых районах Самарской области побит абсолютный максимум по количеству осадков за сутки. В Самаре выпало 20,6 мм осадков, что на 3,7 мм больше предыдущего наивысшего показателя 2001 года.Метель буквально парализовала жизнь города, несмотря на то, что на уборку улиц вышло более 400 единиц спецтехники. Региональный оператор Самарской области по обращению с ТКО рассказали, как они работают в условиях снежного апокалипсиса.- Тяжелая спецтехика буксует и не может проехать по нерасчищенным от снега дворам города. Водители мусоровозов лопатами вручную расчищают путь к мусорным контейнерам, - рассказали коммунальщики.Работа по вывозу отходов продолжается практически круглосуточно, но в некоторых районах вовремя вывезти ТКО не удалось.- Мы оперативно уведомляем органы местного самоуправления о тех адресах, где невозможен проезд спецтехники. Надеемся, что в ближайшее время работа будет продолжена и мусор будет вывезен. Просим жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, - сообщил регоператор.