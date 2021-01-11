Самарским предпринимателям рассказали, когда в 2021 году к ним может прийти с проверкой прокуратура. Планы проверок начали формировать еще в сентябре года минувшего, чтобы обеспечить законность проведения всех контрольно-надзорных мероприятий. В этом году проверок может стать больше.- В 2020 году истек пятилетний запрет на проведение проверок малого бизнеса, установленный Федеральным законом от 26.12.2008 No294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», - напоминает помощник прокурора Октябрьского района г. Самары Митерев Эльдар.Также в прошлом году закончился срок запрета на проведение проверок малого бизнеса, а 31 декабря 2020 года истекает установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 No438 мораторий на проведение проверок в отношении большинства субъектов предпринимательства.Поэтому, объясняет Эльдар Митерев, все проверки, которые были запланированы на прошлый год, могут быть проведены в 2021 году.