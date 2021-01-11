Жителям Самары объяснили, что делать, если приставы сняли средства с вашего счета за должника-двойника. В этом случае главное максимально быстро идентифицировать себя в службе судебных приставов, а если никаких изменений не произошло - обратиться в прокуратуру. Первым делом, нужно сообщить об ошибочной идентификации в службу судебных приставов, предоставить свои документы.- При поступлении подобного заявления от гражданина должны быть отменены все наложенные ранее аресты и ограничения на его имущество и права, - говорит помощник прокурора Октябрьского района г. Самары Шевченко Полина.Если же средства уже были списаны или удержаны из заработной платы, их должны вернуть с депозитного счета структурного подразделения. Приставы также должны сразу учесть информацию о двойнике должника и внести ее в свои документыДействия должностных лиц территориальных органов ФССП России Вы можете обжаловать в территориальную прокуратуру по месту нахождения отдела ФССП России, а также руководителю областного управления ФССП, - уточняет Полина Шевченко.