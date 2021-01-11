РосдорНИИ разработали комплексную транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации. Проект разработали с целью модернизации пассажирского транспорта, а также для оптимизации маршрутной сети и транспортной доступности для жителей города.Как стало известно, в рамках реализации проекта в Самаре будет обустроен новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) в районе ж/д станции «Пятилетка» и станции метро «Кировская». Именно на этом участке в Самаре курсируют все виды транспорта – электрички, метро, автобусы, троллейбусы и трамваи.- На данный момент рассматриваются два варианта размещения автовокзала - территория Кировского рынка и участок между ж/д путями и улицей Теннисной, - сообщили в администрации Самары.Напомним, что работа по формированию ТПУ в районе «Пятилетки» началась еще в 2019 году. Был произведен демонтаж незаконных павильонов на Кировском рынке, чтобы освободить территорию под новый транспортно-пересадочный узел.