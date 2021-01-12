В новогодние праздники в самарский региональный координационный центр для пациентов с ОРВИ, гриппом и коронавирусом обратились 2,7 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.Центр создан на базе самарской поликлиники №15. В центре для жителей региона работает горячая линия, куда можно обратиться для консультации или вызвать врача на дом. Кроме того, операторы обзванивают лечащихся амбулаторно пациентов, в том числе, с коронавирусом, и узнают об их состоянии. Сейчас в штате работают 40 специалистов в две смены с 8 до 20 часов. Также в работе помогают волонтеры.За праздники в центре оформили 2 300 вызовов врачей на дом. Операторы обзвонили 5 600 пациентов.Позвонить в центр можно по телефону 8-800-30-22-163.По данным на 12 января, в Самаркой области с начала пандемии заразились 34 880 человек, из них вылечились 32 048, умерли 713 заразившихся.