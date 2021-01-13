В пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области рассказали об оперативной обстановке в период с 1 по 11 января 2021 года. По данным спасателей, в новогодние каникулы произошло 142 техногенных пожара и 101 пожар в жилом секторе. За этот период при пожарах погибло 5 человек.Самый крупный пожар произошел 1 января на территории ОАО « Самарский подшипниковый завод» на Калинина,1А. Площадь пожара составила 3500 квадратных метров, в результате пожара погиб мужчина 1960 года рождения. Для тушения пожара привлекались 213 человек и 84 единицы техники, в том числе от МЧС России 138 человек и 49 единиц техники. Дополнительно привлекались пожарные поезда с железнодорожных станций Самара и Кинель.Также 1 января при пожаре в квартире на улице Киевская, 14 были обнаружены тела двух погибших – мужчины 1984 года рождения и женщины 1970 года рождения. По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.2 января, пожар произошел в подвале жилого дома на улице Краснопресненская, 138. Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили погибшего мужчину 1952 года рождения.6 января в Тольятти дотла сгорел частный дом на улице Кирова, 71. Площадь пожара составила 210 квадратных метров. На данный момент устанавливаются причины пожара, а также личность погибшего в пожаре мужчины.