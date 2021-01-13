Как стало известно КП-Самара из собственных источников, вечером, 12 января, на станции Толевая 1103 км электропоезд сбил молодого мужчину. В транспортной прокуратуре подтвердили факт происшествия.По предварительным данным, 28-летний парень и 16-летняя девушка шли по железнодорожным путям в темное время суток. Машинист электропоезда, увидев пару на путях, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.- Девушка успела отпрыгнуть с путей, а парень попал под электричку. Несколько метров до полного торможения его протащило по путям. Пострадавшего привезли на станцию Стахановская всего в крови, некоторое время он был еще жив. К сожалению, парень скончался до приезда бригады медиков, - рассказал журналисту КП-Самара источник, знакомый с ситуацией.В куйбышевской транспортной прокуратуре рассказали, что молодые люди переходили ЖД пути в неположенном месте, ближайший переход был расположен всего в 300 метрах от места трагедии. Девушка не получила никаких травм и отказалась от помощи медиков. На данный момент прокуратура проводит проверку по факту гибели человека на железнодорожных путях.