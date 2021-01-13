13 января Самарская область отмечает юбилей – 170 лет со дня основания губернии. Президент республики Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич поздравил всех жителей Самарской области со знаменательной датой.Президент соседней республики отметил, что Самара является экономически сильным регионом нашей страны.- Самарская область – это признанный центр ракетно-космической промышленности. Регион является отличным примером для многих и впереди у вас еще много важных достижений. Мы дорожим хорошими и доверительными отношениями с вашим регионом. Желаем вам новых благополучия, новых побед и свершений, - поздравил жителей президент Татарстана.