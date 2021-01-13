1 января (13 января по новому стилю) 1851 года царским указом была образована Самарская губерния, и город Самара получил статус ее столицы. В этом году мы отмечаем 170-летие нашей области. Но это не единственная юбилейная дата нашего региона в наступившем году. «Комсомолка» решила напомнить, какие еще важные исторические события происходили на территории нашей губернии много лет назад, и собрала для самарцев календарь знаменательных дат 2021 года.13 январяДень Самарской губернииСамарская губерния была образована с 1 января (по старому стилю) 1851 года. В ее состав вошли: 3 уезда Оренбургской губернии (Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский), 2 уезда Саратовской губернии (Николаевский и Новоузенский), Ставропольский уезд Симбирской губернии и лежавшие на левом берегу Волги части Самарского и Сызранского уездов. Первым губернатором был назначен Степан Григорьевич Волховский. Читайте подробнее25 январяВозвращение городу Самара исторического имени30 лет назад, в 1991 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Куйбышев был переименован в город Самару, а Куйбышевская область - в Самарскую. Интересно, что переименование Самары в Куйбышев в 1935 году, и возвращение городу исторического имени спустя 56 случились в один день – 25 января.10 февраляПожар в здании УВД Самарской области10 февраля в Самаре - День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей в страшном пожаре в здании УВД Самарской области. В тот февральский день огонь унес жизни 57 человек. Читайте подробнее18 февраляНачало строительства Жигулевской ГЭС65 лет назад, 18 февраля 1951 года, началось строительство Куйбышевской ГЭС (ныне Жигулевской).В этот день был поднят экскаватором первый ком земли на месте строительства будущего гидроузла. На момент пуска в 1958 году ГЭС считалась крупнейшей в мире, сейчас Жигулевская ГЭС – одна из самых мощных в Европе. Читайте подробнее26 февраляДень рождения балерины Аллы ШелестБудущая звезда балета родилась в Смоленской губернии в 1919 году, училась в ленинградской балетной школе. Прославленная балерина работала в 70-х годах главным Куйбышевского театра оперы и балета. Алла Шелест поставила на нашей сцене ряд выдающихся спектаклей. В память о ней каждый год в Самарской театре оперы и балета проходят Фестиваль имени Аллы Шелест. Читайте подробнее12 мартаДень открытия губернского земского собранияВыборный орган самоуправления - губернское земское собрание открылось в Самаре в 1865 году. Самарское земство стало первым в России. День открытия губернского земского собрания утвержден в нашей области как памятная дата.16 мартаДень рождения Самарского института культурыЭтот вуз открылся в Куйбышеве 50 лет назад, в 1971 году. Сейчас в институте работают 5 факультетов, которые дают консерваторское, театральное, культурологическое, искусствоведческое образования, ведут подготовку педагогов дополнительного образования.17 мартаДень рождения советского скульптора Матвея МанизераВ этом году исполняется 130 лет со дня рождения Матвея Манизера (1891-1966). Величественные скульптуры этого художника, изображающие вождей революции, – самые узнаваемые в Самаре. Манизер – автор памятников В.И. Ленину на площади Революции, В.И. Чапаеву у драмтеатра, В.В. Куйбышеву на одноименной площади.29 мартаДень рождения летчика-космонавта Алексея ГубареваВ 2021 году летчику-космонавту СССР, гeнepaл–мaйopу aвиaции, доктору технических наук, дважды Герою Советского Союза уроженцу Самарской области Алексею Губареву (1931-2015) исполнилось бы 90 лет. Губарев 74-й космонавт мира, 33-й космонавт СССР. Он написал несколько книг о полетах в космос, 16 нaучныx paбoт.15 апреляДень рождения дирижера Михаила ЩербаковаВ наступившем году главный дирижер Самарской филармонии, художественный руководитель академического симфонического оркестра отмечает свой 70-летний юбилей. У Михаила Щербакова в этом году двойной юбилей – народный артист РФ возглавляет симфонический оркестр нашей филармонии 30 лет, с 1991 года. Читайте подробнее21 апреляДень космонавтикиСамара по праву считает себя космической столицей страны, и День космонавтики для жителей нашего региона – значимый праздник. В 2021 году исполняется 60 лет с момента первого полет в космос Юрия Гагарина. На орбиту посланца Земли подняла ракета, созданная на куйбышевском заводе «Прогресс». Первый космонавт Земли проходил послеполетную реабилитацию в куйбышевском военном санатории. Читайте подробнее15 маяОткрылся аэропорт «Курумоч»Это значительное для жителей нашей области событие случилось 60 лет назад, в 1961 году. Свое название воздушные ворота Куйбышевской области получили от речки, протекающей неподалеку. В первый рейс со взлетной полосы нового аэродрома отправился самолет «Куйбышев - Сочи». Читайте подробнее18 маяДень самарского знамени18 мая 1877 года самарцы передали знамя, вышитое монахинями Иверского женского монастыря, болгарским ополченцам, сражавшимся в русско-турецкой войне. Знамя стало символом вооруженных сил Болгарии и национальной святыней. Оно вело солдат в бой за Стара-Загору, Нова-Загору, Шипку и Шейново. В память об этом историческом событии каждый год в губернской столице проходит фестиваль «Самарское знамя». Читайте подробнее25 маяОткрылась стела «Ладья»35 лет назад, в мае 1986 года состоялось открытие стелы «Ладья». Оно было посвящено большому историческому юбилею - 400-летию Самары. Авторами городской достопримечательности были архитекторы И.Б. Галахов, А.А. Янкин. Открытие «Ладьи» положило начало ежегодной традиции празднования Дня города. Сейчас площадка у монумента – излюбленное место отдыха горожан, здесь проходят фестивали и концерты, работает летний кинотеатр под открытым небом. Читайте подробнее27 маяОткрылся для посетителей «Бункер Сталина»Это секретное стратегическое сооружение стало доступно для горожан и туристов 30 лет назад, в мае 1991 года. Бункер Сталина - одна из самых необычных и посещаемых достопримечательностей Самары. Грандиозное сооружение глубиной в 12-этажный дом находится под зданием Самарского государственного института культуры. Читайте подробнее1 июняДень рождения Самарского театра оперы и балетаНашему театру оперы и балета в этом году исполняется 90 лет! Он был открыт в первый день лета 1931 года и назывался тогда Средневолжский краевой театр оперы и балета. Первый сезон театр начал оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Читайте также12 июняОткрытие памятника Несовершеннолетним труженикам тылаЭтот памятник у фонтанов на улице Осипенко был открыт 25 лет назад, в июне 1996 года. Полное название монумента, изображающего мальчика и девочку у заводского станка, - «Несовершеннолетним труженикам тыла 1941-1945 гг. благодарная Самара». Ее автор - скульптор И.И. Мельников.17 июняЮбилей композитора Марка ЛевянтаСамарскому композитору Марку Левянту в 2021 году исполняется 70 лет. Он музыкальный руководитель Самарского театра драмы им. М. Горького, написал музыку более, чем к 120 спектаклям. Песни на музыку Марка Левянта звучали в исполнении Николая Караченцова, Сосо Павлиашвили и Валентины Пономаревой.8 июляОткрытие памятника Петру и Февронии МуромскимСкульптуру, посвященную православным святым, покровителям брака открыли в сквере у площади Славы 10 лет назад, в 2011 году. Самарский монумент - самый масштабный памятник этим святым в России: высота фигур - два человеческих роста. По замыслу его автора, скульптора Константина Чернявского, святые благоверные сходят на землю с ладьи, Петр держит в руках обручальное кольцо, Феврония - голубку. Открывал памятник народный артист России Валерий Золотухин. Читайте также9 июляОткрытие Парка культуры и отдыха им. Юрия Гагарина45 лет назад, летом 1976 года в Промышленном районе города был открыт парк культуры и отдыха им. Юрия Гагарина. В те годы главной достопримечательностью парка был настоящий самолет Ан-10, переоборудованный в детский кинотеатр, который назывался «Антошка». Сейчас – самое высокое в Самаре колесо обозрения. Растет в парке и 300-летний дуб, который признан государственным памятником природы. Читайте также17 июляДень самарской символикиВ этот день в 1878 году был учрежден герб Самарской губернии – «дикая коза белая, стоящая на траве, в голубом поле».7 августаДень рождения Самарского района города СамараЛетом 2021 года исторический район Самары будет отмечать 65-летие. В 1956 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР были объединены Дзержинский, Пролетарский и Фрунзенский районы Куйбышева с образованием на их территории Самарского района. Читайте больше12 сентябряДень города СамараВ 2021 году самарцы будут отмечать 435 лет с момента основания родного города. День рождения Самары принято праздновать во второе воскресенье сентября. Сове начало наш город ведет с 1586 года, когда князем Григорием Засекиным с дружиной была основана крепость «Самарский городок».25 сентябряДень рождения композитора Дмитрий ШостаковичаВ сентябре 2021 года самарцы отметят 115 лет со дня рождения великого композитора XX века, лауреата Международной премии Мира. С его именем связано одно из самых значительных культурных событий нашего города. Дмитрий Шостакович завершил работу над Седьмой симфонией в Куйбышеве, куда был эвакуирован из Ленинграда. Мировая премьера Седьмой – «Ленинградской» симфонии также прошла в Куйбышеве 5 марта 1942 года. В Самаре память о композиторе увековечена в названии улицы, у Самарского оперного театра, где 79 лет назад впервые прозвучала симфония, поставлен памятник Шостаковичу. Читайте также1 октябряОткрыт монумент ракета-носитель «Союз»20 лет назад, в 2001 году в Самаре в честь юбилея полета Юрия Гагарина в космос и ракеты Р-7, созданной в Самаре на заводе ЦСКБ-Прогресс, был открыт монумент ракета-носитель «Союз». Архитекторы В.И. Жуков и А.Ф. Темников придумали и создали композицию, представляющую собой настоящую ракету Р-7, удерживаемую металлическими конструкциями и зданием. Читайте также1 октябряДень Рождения русского писателя-классика Сергея АксаковаВ 2021 году - 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Аксакова. Он известен как автор автобиографической книги «Детские годы Багрова-внука», в основу которой легли детские воспоминания писателя о жизни в дедовском имении Новом Аксакове Бугурусланского уезда Самарской губернии. К этой повести прилагалась сказка «Аленький цветочек», ставшая самым популярным произведением писателя. Сын классика Григорий Сергеевич Аксаков был в Самаре губернатором. Во время его правления в городе появились железная дорога, телеграф, первая земская больница (сейчас она носит имя Н.И. Пирогова). В 1873 году за заслуги перед городом Г.С. Аксакову присвоили звание Почетного гражданина Самары. Читайте также4 октябряОткрылся Жигулевский государственный заповедникЭто случилось 55 лет назад в 1966 году. Сейчас в особо охраняемой природной зоне Самарской области произрастает около 1000 видов высших растений, из которых 30 признаются эндемиками (их можно встретить только в наших краях). Животный мир заповедника представлен 200 видами птиц и 48 видами млекопитающих. 10 из них охраняются Красной книгой. Читайте также15 октябряКуйбышев стал запасной столицей СССР80 лет назад, 15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял решение об учреждении «запасной столицы» в нашем городе и эвакуации столицы СССР из Москвы. В Куйбышев переехали 22 иностранных посольства и миссии, был эвакуирован аппарат государственного управления страной, 40 промышленных предприятий и военных заводов, театры и даже уникальные книги из столичных библиотек. Читайте подробнее28 октябряДень рождения самарской улицы Стара-ЗагораЭтой городской улице в 2021 году исполняется 60 лет. Свое название она получила в честь болгарского города Стара Загора, побратима Самары.1 ноябряОткрылся Самарский плановый институтЭкономический вуз был организован в нашем городе в ноябре 1931 года, 90 лет назад. Сейчас он называется Самарский государственный экономический университет. Среди его выпускников – видные управленцы нашего города, руководители министерств региона, депутаты.5 ноябряОткрытие Монумента Славы50 лет назад, в 1971 году в Куйбышеве торжественно открыли Монумент Славы. Творение скульпторов П.И. Бондаренко, О.С. Кирюхина и архитектора А.Б. Самсонова стало народным символом нашего города. Грандиозное сооружение изображает рабочего, поднимающего на руках крылья. Монумент Славы создан в честь тружеников авиационной и космической промышленности, прославивших город. Кстати, на строительство монумента не было потрачено ни копейки государственных денег. Все работающие жители Куйбышева «скинулись» по 1 рублю на возведение грандиозного памятника. Читайте подробнее7 ноябряВоенный парад на площади КуйбышеваВ 2021 году мы будет отмечать 80-летие этого торжественного момента в истории нашего города. Когда прямо с площади Куйбышева, где парад принимали высокие советские военачальники, расчеты бойцов отправились на фронт. В память об этом каждый год 7 ноября в Самаре проходит Парад памяти и военная реконструкция. Читайте также13 ноябряДень основания Самарского краеведческого музеяОдин из старейших музеев Поволжья - Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. Алабина – был основан 135 лет назад, в 1886 году. Сейчас в собрании музея более 200 тысяч экспонатов – богатые археологическая, минералогическая, зоологическая и ботаническая коллекции, собрание артефактов народной истории и быта. Здесь хранятся редкие книги и документы, старинные монеты и оружие.29 декабряДень рождения самарского купца, художника и мецената Константина ГоловкинаКонстантин Головкин родился 150 лет назад. Сын преуспевающего самарского купца увлекался живописью и фотографией. Он первым стал печатать открытки с видами города. Константин Павлович также был архитектором, археологом, астрономом-любителем и меценатом. Головкина можно считать основателем самарского художественного музея, которому после своего путешествия по Востоку он передал в дар богатую коллекцию произведений искусства. Знаменитая дача со слонами – дом, который архитектор-любитель построил на берегу Волги, считается одной из достопримечательностей Самары. Головкин создал первый в истории нашей губернии спортивный клуб, в котором занимались конькобежцы, велосипедисты, гребцы, гимнасты, яхтсмены. Неугомонного купца можно считать первым автолюбителем нашего города, его автомобиль «Опель» впервые нарушил покой провинциальной Самары. Читайте также