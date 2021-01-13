В 2020-м году АвтоВАЗ выпустил 343 512 автомобилей, заняв 21,5% рынка легковых и легких коммерческих машин, что является рекордным показателем за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении тольяттинского предприятия.Рыночная доля по сравнению с 2019 годом возросла на 0,9%. Третий год подряд наиболее популярными автомобилями в стране остаются «Гранта» и «Веста». Было продано соответственно 126 112 и 107 281 автомобиль. «Гранта» занимает на рынке 7,9%, «Веста» - 67%.В топ-10 российского рынка также входит пассажирская версия универсала «Ларгус», продано 37 166 автомобилей.В 2020-м году на АвтоВАЗе снова начала выпускаться модель под брендом «Нива». Это модель ранее выпускалась как Chevrolet Niva на предприятии GM-АвтоВАЗ. В конце года «Нива» получила новый дизайн.