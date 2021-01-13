В Самаре пересадки на общественном транспорте хотят сделать бесплатными. Такое предложение содержится в презентации комплексной транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации, подготовленной по заказу регионального минтранса. Предложения поступят на суд губернатора и общественности на ближайшем заседании Градостроительного совета.Эксперты «РосдорНИИ» предложили, чтобы стоимость проезда по городу не зависела от расстояния поездки. В качестве нововведения в Самаре они предлагают ввести бесплатные пересадки на общественном транспорте – купив разовый билет за 32 рубля, можно будет пересаживаться неограниченное количество раз, правда, всего лишь в течение 90 минут.Также, если предложения экспертов дорожного НИИ обретут законный статус, в Самаре будут действовать единый безлимитный проездной билет на 30 дней (1500 рублей) и льготные безлимитные проездные для студентов (600 рублей) и пенсионеров (270 рублей).Другие предложения экспертов «РосдорНИИ» читайте здесь.